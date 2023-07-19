Учебный центр по подготовке летчиков беспилотников откроют в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти может открыться специализированный центр, где будут готовить специалистов по обучению операторов беспилотников. Его создание поддержал губернатор региона Александр Дрозденко. Также обучать будут и борьбе с дронами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

– Правительство области, фонд «Ленинградский рубеж» вместе с подразделениями и структурами Минобороны подготовят программу профессиональной подготовки, – уточнил глава региона.

Как уточнили в пресс-службе правительства, потенциальной базой для размещения нового учебного центра может стать действующий учебный центр Министерства обороны России. А готовить для учреждения инструкторов, обеспечивать техникой учащихся будет НИИ «Вектор». Он специализируется на производстве мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам.