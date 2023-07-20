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НовостиТуризм19 июля 2023 22:46

Туристический маршрут появится Петербурге и Ленобласти.

Путь связан с историей почтового сообщения
Элеонора КУРЮМОВА
Туристический маршрут появится Петербурге и Ленобласти.

Туристический маршрут появится Петербурге и Ленобласти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Почта России» запустила тематический туристический маршрут по достопримечательностям Петербурга и Ленобласти. Мотивом пути стало формирование и история почтового сообщения. Кстати, проект подготовили совместно с Русским географическим обществом (РГО). Общая длительность – около двух дней. Об этом накануне сообщили в пресс-службе компании.

– Туристам предлагается взглянуть на необычные достопримечательности города под нестандартным углом зрения, – говорится в сообщении.

Непосредственно маршруты разработали сертифицированные гиды и эксперты. Весь путь сопровождают фотографии из архивов, факты из истории развития почты и статистика с полезными советами для путешественников.

Развлечения, кстати, найдутся на любой возраст. Взрослые смогут познакомиться с коллекцией марок во дворце канцлера империи Безбородко, а дети – с историей открыток в Детском музее на Петроградке.