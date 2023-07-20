После падения двухлетнего малыша с пятого этажа СК Ленобласти проводит проверку

Ребенок выжил и сейчас находится в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, в которой двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Инцидент произошел 19 июля в Сланцевском районе Ленобласти. Мама малыша отвлеклась, и ребенок взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал на улицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- В результате падения ребенок получил травмы. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, из-за которых произошел несчастный случай. Тем временем, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.

По мнению специалистов, чаще всего такие ситуации случаются из-за родителей, которые оставляют малышей одних без присмотра. В квартирах, где живут малыши, рекомендуют установить на окнах специальные замки, чтобы дети не могли их открыть.