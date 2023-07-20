Более 800 волонтеров будут работать на саммите «Россия-Африка» в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На втором саммите «Россия-Африка» будут работать более 800 волонтеров. Напомним, саммит пройдет в КВЦ «Экспофорум» 27 и 28 июля. 825 человек вошли в основной состав волонтерского корпуса. 226 из них приедут в Северную столицу из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Помощь волонтеров будет востребована при проведении Парада в честь Дня Военно-Морского Флота и в работе предстоящего российско-африканского саммита. Для участия в этих событиях, они проходят серьезный отбор и подготовку, - отметил губернатор Александр Беглов.

Добровольцы, которые будут помогать на саммите «Россия-Африка» уже прошли предварительный отбор. После того, как общее обучение подойдет к концу, для волонтеров проведут тренинги на объектах мероприятий.

Ребят обеспечили одеждой – деловыми и спортивными комплектами, в зависимости от обязанностей. Также им предоставят бесплатное питание и трансферы.