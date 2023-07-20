Холодную воду отключили в 20 домах на улице Воскова в Петербурге из-за прорыва. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Воскова в Петроградском районе Петербурга днем, 20 июля, прорвало трубу. Специалисты петербургского «Водоканала» во второй половине дня продолжают устраняют аварию. Из-за технологического нарушения холодную воду отключили в 20 домах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Северной столицы.

– Для комфорта местных жителей сотрудники организации подключили альтернативный вариант водоснабжения – прицеп-цистерну с питьевой водой, – уточнили в пресс-службе компании города на Неве.

Окончательно отремонтировать прорванный участок планируют до десяти часов вечера. К слову, в зоне работ сейчас ограничили движение. Транспорт может проехать только по одной полосе. Также изменили из-за прорыва трубы трассы автобусных маршрутов №14 и №230. Предприятие приносит свои извинения за временные неудобства.