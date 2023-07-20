Каршеринг с ручным управлением появился в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге появился инклюзивный каршеринг. Арендованные машины предназначены для автомобилистов с ограниченными возможностями. Фишка нового транспорта заключается в исключительно ручном управлении. Об этом сообщили в пресс-службе «Ситидрайва».

– Все автомобили сервиса оборудованы ручками-дублерами педалей. Кроме того, отдельный привод позволит управлять рулем одной рукой, – уточнили в пресс-службе фирмы-арендодателя.

Кстати, в транспорт добавили специальное устройство, облегчающее погрузку маломобильного водителя. Пользователи такого каршеринга смогут попробовать тарифы от двух часов до семи дней. По стоимости отличий нет. Оставить авто можно будет на любой открытой городской парковке, кроме мест для инвалидов.

Но заказывать специально оборудованную машину нужно будет не меньше, чем за четыре часа. Оператор свяжется с заявителем, подтвердит заказ, и к указанному времени привезут автомобиль. При необходимости водителю помогут сесть за руль. Кстати, инклюзивные машины уже появились в Москве.