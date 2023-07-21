Пенсионерку эвакуировали с пассажирского лайнера в Ленобласти из-за плохого самочувствия

Женщине потребовалась помощь спасателей. Фото: t.me/acclenobl

Пенсионерке стало плохо на пассажирском лайнере, который подъезжал к Крепости Орешек. Женщине потребовалась помощь медиков, поэтому было принято решение эвакуировать ее с судна. На помощь приехали спасатели. Инцидент произошел вечером 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасателям поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга поступила информация, что на пассажирском лайнере в районе Крепости Орешек женщина почувствовала себя плохо, из-за чего требуется эвакуация, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты вовремя прибыли на помощь женщине. Они эвакуировали ее на берег и передали врачам, которые оказали пострадавшей всю необходимую помощь. Информация о самочувствии пожилого пассажира сейчас не уточняется.