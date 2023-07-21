13-летний подросток обжегся борщевиком и попал в больницу в Ленобласти

У мальчика - химические ожоги голени и коленного сустава. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогулка по деревне закончилась госпитализацией для 13-летнего мальчика. Подросток попал в заросли борщевика в Плещевицах Волосовского района. Это произошло 15 июля. К врачам ребенок самостоятельно обратился лишь через пять дней – школьник пришел в детскую больницу №1. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- У подростка - химический ожог левой голени и левого коленного сустава 1-2 степени, - рассказал источник.

Стало понятно, что мальчик имел дело именно с борщевиком Сосновского. Это самый ядовитый борщевик из 70 существующих видов. После попадания на кожу сначала начинается зуд, кожа воспаляется, а потом появляются болезненные волдыри. Потом они лопаются и образуются раны.

По некоторым данным, если борщевик обожжет более 80 процентов кожи – возможна смерть человека.