Катер с пятью пассажирами пошел ко дну в Финском заливе. Фото: t.me/sztproc

Во второй половине дня, 21 июля, в Финском заливе пять человек едва не утонули. Сначала ничего не предвещало беды. Но внезапно яхта, на которой компания знакомых выбралась на морскую прогулку, села на мель и начала идти ко дну. Из-за этого Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности плавания из-за подтопления яхты Карвер-41 в Финском заливе, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили специалисты, разлива нефтепродуктов они не обнаружили. Во время проверки правоохранители установят обстоятельства происшествия, вызовут для объяснений собственника судна и при наличии оснований примут меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.