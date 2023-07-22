Причиной затопления яхты в Финском заливе стала прорванная выхлопная труба. Фото: Петербург с огоньком

Вторая половина дня трагично закончилась для нескольких жителей Петербурга. дело в том, что 22 июля они отправились на водную прогулку и едва не ушли на дно вместе с внезапно сломавшимся транспортом. Кстати, как сообщил источник spb.kp.ru, причиной появления на свет петербургского «Титаника» стал прорыв трубы.

– У катера, на котором находились люди, лопнула выхлопная труба. Из-за этого и произошло затопление судна, – уточнил источник spb.kp.ru.

Официально на катере находились пять человек. Спасти удалось почти весь экипаж. Кроме одного мужчины. Его даже передали фельдшерам кареты скорой помощи. Но уже после госпитализации в медучреждение он скончался. Как сообщили spb.kp.ru, пострадавший находился внутри самого катера и из-за этого спасателям не удалось его откачать.

Правоохранители уже обратили свое внимание на это происшествие.