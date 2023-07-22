Необычный гриб с янтарными каплями нашли в Курортном районе Петербурга

Необычный гриб нашла жительница Петербурга. Фото: vk.com/grib_spb

Необычный гриб нашла жительница Петербурга в Курортном районе 21 июля. Сначала женщина пыталась найти название находки в Сети, но когда ничего не вышло, спросила совета у других любителей тихой охоты. Особенность гриба - в янтарных капельках, которые появились на шляпке.

- Впервые найден вот такой красивенный гриб, с янтарными капельками. Кто знает, как его зовут? Гугл дает разные названия, - говорится в паблике «Грибы и грибники Спб».

Некоторые грибники считают, что на грибочке образовался гипомицес. Это такой плесневый гриб, которые появляется на шляпках. По информации некоторых источников, по вкусу гриб теперь будет напоминать морепродукты. Но мнения о том, можно ли употреблять в пищу грибы с гипомицесом – расходятся.

По версии других любителей тихой охоты, гриб на фото – это гинделлум или ежовик кровоточащий. Правда из-за формы грибники не уверены в этом предположении.