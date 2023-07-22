Петербуржца арестовали за кражу стремянок из ресторанов и магазинов

Мужчину арестовали до 20 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Калининский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в воровстве стремянок из ресторанов и магазинов. Против мужчины возбудили уголовное дело после того, как он 2 июля пришел в «Токио Сити», представился электриком и попросил дать ему стремянку. В итоге вместе с лестницей он сбежал. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- То же самое мужчина сделал в магазине «Зайди – увидишь» 15 июля. Ущерб тоже 18 тысяч, - добавили в региональном ведомстве.

Кроме этого, задержанного подозревают в краже стремянки из магазина «Улыбка радуги» в марте. Но там лестница стоила дешевле – 9530 рублей.

Раньше мужчину не привлекали к ответственности, у него есть жена, но работы или легального источника дохода он не имеет. Суд отправил его в СИЗО до 20 сентября.