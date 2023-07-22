Петербург приобрел 1623 квартиры для льготников с начала 2023 года

Квартиры благоустроены и готовы к заселению. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург купил 17 миллионов квадратных метров жилья для льготников и очередников с начала 2023 года. Госконтракты уже заключены и в ближайшее время в собственность города поступят 1623 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 22 июля.

- Обеспечение социальным жильем петербуржцев льготных категорий и очередников – приоритет социальной и жилищной политики города. У нас действуют различные программы поддержки петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, - отметил губернатор Александр Беглов.

Жители города получают в собственность квартиры, которые уже благоустроены и готовы принимать жильцов. Больше тысячи купленных квартир передадут сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. 80 квартир специально оборудованы для людей, которые пользуются инвалидным креслом.