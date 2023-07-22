Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера. Фото: ФК "Зенит"

Наставник петербургского «Зенита» стал рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера. Футболисты обыграли «Пари НН» в первом матче нового сезона Мир РПЛ. Новый рекорд установил Сергей Семак. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

- Сергей Семак - самый титулованный тренер в истории петербургского клуба. Вместе с «Зенитом» он завоевал десять трофеев: пять чемпионств, Кубок страны и четыре Суперкубка России, - говорится в сообщении.

В топ-5 тренеров «Зенита» после Сергея Семака вошли Павел Садырин, Юрий Морозов, Лучано Спалетти, Властимилл Петржела. Результат лидера рейтинга составил 126 тренерских побед в 210 проведенных матчах.

- Для нас эта игра была непростая, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная, - отметил Семак после матча с «Пари НН».