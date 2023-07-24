Морошка поспела в лесах Петербурга и Ленобласти. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Царская ягода поспела в лесах Петербурга и Ленобласти. Морошку по-другому называют северный апельсин, торфяная ягода, моховая смородина, болотный янтарь: названий множество. О том, что оранжевое лакомство можно собирать, рассказал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» во ВКонтакте.

- Морошка – в отличие от других ягод – желтеет по мере созревания, спеет как бы «наоборот»: ягоды-хамелеоны вначале красные, а потом, наливаясь соком, становятся янтарно-желтыми с оранжевым оттенком. Неопытные ягодники могут начать собирать морошку еще красной, - объяснил Глазков.

Биолог рассказал, что цветки морошки – бывают мальчиками и девочками. Но вкусные плоды, в основном, дают именно мужские цветения. К слову, морошка была любимой ягодой Петра Первого и Александра Пушкина. Император обожал добавлять ягоду в мороженое.