Бетонная плита упала на ногу 16-летнего подростка из Кудрово

Мальчика экстренно прооперировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подросток из Кудрово попал в больницу после того, как на его ногу свалилась бетонная плита. 16-летнего мальчика экстренно доставили в Педиатрический университет в воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Подросток госпитализирован во 2-е хирургическое отделение, где в экстренном порядке ребенка прооперировали, - говорится в сообщении.

По словам врачей, минувшее воскресенье стало пиком детской травмированности. В больницу поступили несколько детей с различными травмами из-за катания на электросамокатах или неудачного ныряния в воду. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

- Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены скорой помощью в клинику Педиатрического университета в течение воскресенья, большинство пострадали от внешних причин, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.