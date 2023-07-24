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НовостиПроисшествия24 июля 2023 12:25

Бетонная плита упала на ногу 16-летнего подростка из Кудрово

Мальчику потребовалась операция
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчика экстренно прооперировали.

Мальчика экстренно прооперировали.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подросток из Кудрово попал в больницу после того, как на его ногу свалилась бетонная плита. 16-летнего мальчика экстренно доставили в Педиатрический университет в воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Подросток госпитализирован во 2-е хирургическое отделение, где в экстренном порядке ребенка прооперировали, - говорится в сообщении.

По словам врачей, минувшее воскресенье стало пиком детской травмированности. В больницу поступили несколько детей с различными травмами из-за катания на электросамокатах или неудачного ныряния в воду. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

- Пять детей с тяжелыми травмами были доставлены скорой помощью в клинику Педиатрического университета в течение воскресенья, большинство пострадали от внешних причин, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.