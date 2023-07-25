Сотрудники ДПС задержали недавно отсидевшего десять суток пьяного лихача в Петербурге

Сотрудники ДПС задержали недавно отсидевшего десять суток пьяного лихача. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС Красногвардейского района пытались остановить пьяного лихача, находящегося за рулем «15-го» ВАЗа. Но мужчина упорно игнорировал требования и даже попытался скрыться. Его все-таки задержали и составили целых три протокола. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– Догнали нарушителя на улице Карпинского. В автомобиле находились еще два пассажира, – уточнил автор сообщества.

Когда водителю сказали, что правоохранители все-таки оформят штрафы за управление авто под алкоголем, шофер начал вести себя агрессивно. На помощь даже пришлось вызывать наряд ППС и Росгвардии. Тогда в словесную перепалку вступили пассажиры. Чтобы успокоить водителя и пассажиров, пришлось применить спецсредства.

Оказалось, что автолюбитель никогда не получал права, а в начале июля на него уже составляли протокол за то же нарушение. Но даже десять суток его ничему не научили. Поэтому всю разъяренную компанию доставили в отдел полиции, а авто отправили на стоянку.