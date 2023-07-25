Полиция опровергла причастность мигрантов к жестокой массовой драке на улице Шувалова в Мурино

Забитого деревянным брусом парня отвезли в полицию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурино на улице Шувалова 24 июля произошла серьезная драка, после которой в больницу попал мужчина с травмами головы. Его поместили в реанимацию. В разных источниках появилась информация, что к случившемуся причастны мигранты. Однако в полиции это предположение опровергли. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Распространенная в средствах массовой информации версия о том, что к инциденту причастны выходцы из стран ближнего зарубежья своего объективного подтверждения не нашла. По подозрению в причастности к данному преступлению сотрудниками уголовного розыска задержаны двое жителей Забайкальского края, уроженцев этого же региона, 21 и 24 лет, - рассказали в ведомстве.

Известно, что ссора возникла между двумя компаниями, в одной из которых точно выпивали. В итоге пострадавшего 24-летнего парня жестоко избили деревянным брусом. Подозреваемых отвезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.