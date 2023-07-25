Более 100 обысков провели в Петербурге по делу о 100 тысячах незаконных мигрантов

Следователи провели более 100 обысков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи в Петербурге провели более 100 обысков по делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, более 100 тысяч иностранцев незаконно находятся на территории Северной столицы. А помогли им в этом сотрудники полиции и несколько организаций города. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Соучастники, среди которых был и бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечили постановку на учет не менее 100 тысяч иностранных граждан по месту их пребывания в нежилых помещениях, - объяснили в пресс-службе регионального ведомства.

Организации города якобы оказывали услуги по временному размещению мигрантов. Но они работали не более трех месяцев, успевая за это время оформить по 10 тысяч иностранцев. За услугу каждый из них заплатил по 25-30 тысяч рублей. Преступную группу организовал депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования.

Следователи провели более 100 обысков по местам проживания фигурантов. В отношении некоторых мигрантов приняли решение о выдворении. У остальных иностранцев решается вопрос об аннулировании документов.