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НовостиОбщество25 июля 2023 12:28

Суд в Петербурге назначил 40 тысяч рублей штрафа Невзорову* за отсутствие маркировки в постах

Александр Невзоров* выплатит штраф из-за отсутствия маркировки в постах в соцсетях
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд вынес приговор о штрафе в 40 тысяч рублей.

Суд вынес приговор о штрафе в 40 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга принял решение по поводу административного правонарушения журналиста Александра Невзорова*. В своем телеграм-канале он публиковал материалы без указания того, что он признан иностранным агентом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Такая публикация появилась на ресурсах Невзорова* 22 марта 2023 года, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, Александр Невзоров* числится в реестре иностранных агентов под порядковым номером 373. Поэтому он должен был указать в телеграм-канале полную и достоверную информацию о распространителе сведений, то есть о себе.

Суд назначил Невзорову* административный штраф – 40 тысяч рублей.

* - признан иностранным агентом в России.