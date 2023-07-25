Суд в Петербурге назначил 40 тысяч рублей штрафа Невзорову* за отсутствие маркировки в постах

Суд вынес приговор о штрафе в 40 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга принял решение по поводу административного правонарушения журналиста Александра Невзорова*. В своем телеграм-канале он публиковал материалы без указания того, что он признан иностранным агентом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Такая публикация появилась на ресурсах Невзорова* 22 марта 2023 года, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, Александр Невзоров* числится в реестре иностранных агентов под порядковым номером 373. Поэтому он должен был указать в телеграм-канале полную и достоверную информацию о распространителе сведений, то есть о себе.

Суд назначил Невзорову* административный штраф – 40 тысяч рублей.

* - признан иностранным агентом в России.