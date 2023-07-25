Из-за проведения саммита «Россия-Африка» аэропорт «Пулково» обслужит почти 100 деловых судов

Аэропорт «Пулково» будет работать в усиленном режиме в дни саммита «Россия-Африка». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт «Пулково» будет работать в усиленном режиме в дни форума «Россия-Африка». В течение двух дней – 27 и 28 июля – авиагавань обслужит более 100 воздушных деловых судов. Также для участников откроют пункты ПЦР-тестирования. Их разместят в зоне прибытия и VIP-зале. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

– Заявки продолжают поступать. Всех гостей и пассажиров, следующих регулярными рейсами, мы будем обслуживать в штатном режиме, – отметил Андрей Дробович, замгендиректора ВВСС.

Он также отметил, что в аэропорту усилили меры безопасности. Работники взаимодействуют с профильными ведомствами и силовыми структурами. Кстати, гостей события будут встречать волонтеры. Парковочные зоны на территории терминалов уже работают в полном объеме. Напомним, что до 30 июля останется суженной дорога в Пулково и на Петербургском шоссе.