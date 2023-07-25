Более 30 тысяч петербуржцев зарегистрировались в Личном кабинете пассажира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге растет популярность Личного кабинета пассажира общественного транспорта. Так, за два месяца к нему подключились более 30 тысяч местных жителей. О том, что пользователи совершили 41 903 отложенных пополнения единого электронного билета «Подорожник», сообщили в пресс-службе Смольного.

– Средняя сумма пополнения составила 326,93 рубля. Показатель растет. В прошлом месяце эта сумма составила около трехсот рублей, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

В Смольном напомнили, что функцию запустили в рамках мероприятий по развитию Системы электронного контроля оплаты проезда. Ее основная задача: автоматизировать процессы продажи, пополнения электронных проездных билетов, предоставление права льготного проезда, а также сбор и анализ данных о реализации электронных проездных билетов.

Личный кабинет пассажира также позволяет отслеживать историю поездок в общественном транспорте.

В правительстве планируют разработать виртуальный билет и мобильное приложения для оплаты проезда с помощью мобильных устройств с функцией NFC.