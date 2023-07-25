Штраф за незаконную перепланировку квартир могут увеличить в 40 раз в Петербурге

Штраф за незаконную перепланировку квартир может достигнуть 500 тысяч рублей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наказание за незаконную перепланировку квартир могут ужесточить в Петербурге. Увеличиться оно примерно в 40 раз. Соответственно, штраф будет достигать 500 тысяч рублей. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службе ЗакСа.

– Депутаты ЗакСа направят законопроект в Госдуму на первом заседании после летних каникул, – рассказывает издание.

Кстати, если проект примут, то обычным гражданам придется заплатить не 2,5 тысячи рублей, а 100 тысяч рублей. Санкции для должностных лиц составят до 200 тысяч, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Также депутаты предлагают увеличить срок давности административной ответственности: с двух месяцев до года.

К слову, инициативу подготовили депутаты от «Единой России» в парламенте Петербурга Наталия Астахова, Денис Четырбок и Павел Крупник. Главная цель: не дать собственникам разделять коммунальные квартиры и продавать получившиеся «студии».