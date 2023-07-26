«Лодку уносило по течению»: Спасатели вернули на берег реки Волхов женщину на лодке с заглохшим мотором

Женщина отправилась в плавание на лодке поздно ночью. Фото: t.me/acclenobl

В Ленобласти помощь спасателей понадобилась женщине, которая в одиночестве отправилась плавать на лодке по реке Волхов в ночь на 26 июля. Внезапно на транспорте заглох мотор, и судно начало уносить по течению. Женщина испугалась и вызвала спасателей. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Поступила информация, что у женщины на акватории реки Волхов заглох мотор на лодке и ее уносит в сторону Ладожского озера. Спасатели обнаружили пострадавшую, доставили на берег и передали родственникам, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели напомнили, что планируя путешествие или рыбалку, обязательно нужно сообщать о месте родственникам и близким. Им также необходимо рассказывать о планируемом времени возвращения. А при себе обязательно нужно иметь заряженный телефон на случай непредвиденных ситуаций.