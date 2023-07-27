Движение автомобилей дважды перекроют на трассе «Кола» 27 июля. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 40-м километре трассы «Кола», ведущей из Петербурга к границе с Королевством Норвегия, дважды закроют дорогу 27 июля. Каждое ограничение движения продлиться не больше 45 минут. Причина изменений в режиме работы автодороги – разводка Ладожского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– В десять часов утра бриг «Россия» пройдет вниз по реке. Второй раз перекрытие состоится в три часа дня. Там вверх начнет двигаться яхта «Штормовая чайка», – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» также извинились за временные неудобства на дорогах. Специалисты попросили заранее планировать маршрут своего следования.

Напомним, переправа находится в Кировском районе Ленобласти, рядом с деревней Марьино.