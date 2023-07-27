Россия поможет Никарагуа в создании вакцин от гриппа и коронавируса

Саммит Россия-Африка официально откроется в Санкт-Петербурге 27 июля. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

На форуме «Россия-Африка», который будет проходить в Санкт-Петербурге 27-28 июля, представят долгосрочный российско-никарагуанский проект - биофармацевтический хаб BioNica. Его деятельность будет регулироваться отдельным законодательным актом Республики Никарагуа при поддержке соответствующими решениями Правительства Российской Федерации. Россия в этом проекте выступает в качестве технологического донора.

Сейчас в Никарагуа создан «Институт Мечников», который является единственным биофармацевтическим предприятием в Центральной Америке и специализируется на трансфере технологий и производстве вакцин, ведет исследования в области разработки новых препаратов.

Проект позволит иностранным студентам из проходить стажировку на базе «Института Мечников», а затем поступать на профильные образовательные программы в российские вузы в соответствии с квотами, выделяемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Сегодня в рамках проекта обучаются 5 человек.