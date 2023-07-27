Сын задушил подушкой обидчика своей матери в Петербурге

Парня поместили в изолятор временного содержания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 19-летнего парня обвиняют в умышленном убийстве мужчины. Он задушил подушкой обидчика своей мамы. Все произошло в ночь на 26 июля в квартире на Долгоозерной улице. Между 39-летней женщиной и 41-летний мужчиной началась ссора. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- С целью пресечения ссоры юноша применил к мужчине удушающий прием, от которого тот скончался, - рассказал источник.

Парня задержали и поместили в изолятор временного содержания. С места преступления изъяли биоматериалы и подушку со следами бурого цвета. О погибшем мужчине известно, что в 2014 году он был осужден за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть.

- Молодой человек передан полицией в следственные органы для проведения процессуальных действий, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.