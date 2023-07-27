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НовостиОбщество27 июля 2023 10:31

Средняя цена автомобилей с пробегом превысила 1 млн рублей в Петербурге

Самыми популярными в сегменте стали LADA, KIA, Renault, Hyundai и Volkswagen
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новые машины с заводов теряют популярность.

Новые машины с заводов теряют популярность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге резко выросла стоимость автомобилей с пробегом. В первой половине 2023 года цена увеличилась на 15 процентов. Впервые средняя стоимость сделки превысила один миллион рублей. Сейчас она составляет 1,14 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба «Прагматики».

- Самыми популярными автомобилями с пробегом у петербургских покупателей в нынешнем году являются LADA, KIA, Renault, Hyundai и Volkswagen. По сравнению с прошлым годом эта пятерка не изменилась. Но машины марки Renault стали более популярны на вторичном рынке, чем Hyundai, - отметили в дилерском центре.

Самыми популярными становятся машины, пробег которых составляет более семи лет. 52 процента от общего количества продаж – автомобили, повидавшие мир. Свежие машины с пробегом от одного года до трех лет покупают с наименьшим энтузиазмом – всего 22 процента от общего количества сделок.