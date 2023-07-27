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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:53

Петербуржцы устроили перестрелку на проспекте Народного Ополчения из-за ссоры на дороге

Двое водителей устроили перестрелку из одного оружия из-за ссоры на дороге в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Всех участников перестрелки отвезли в отдел полиции.

Всех участников перестрелки отвезли в отдел полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который участвовал в перестрелке на проспекте Народного Ополчения. Водители не поделили дорогу 26 июля. В полицию обратилась женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию позвонила автоледи на «Ладе» и сообщила, что ее автомобиль «подрезал» «Хендай», после чего произошел конфликт между водителем иномарки и пассажиром «Лады», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Стрелять начал 46-летний водитель иномарки. Он достал аэрозольное устройство «Пионер». Но пассажир «Лады» отнял оружие и тоже начал стрелять в ответ. Участников ссоры отвезли в полицию для разбирательства. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.