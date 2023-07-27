Суд отпустил петербуржца, заразившего возлюбленную ВИЧ-инфекцией

Суд не стал наказывать петербуржца, который специально заразил девушку ВИЧ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец попал в суд, потому что заразил свою девушку ВИЧ-инфекцией. Он знал, что болен, но решил это скрыть от пострадавшей. В паре возникли интимные отношения, а когда девушка обо всем узнала, сразу пошла писать заявление. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- С 12 до 26 июня 2022 года подсудимый имел близкие отношения с потерпевшей, осознавая фактический характер своих действий и их общественную опасность, последнюю о наличии у него ВИЧ-инфекции не предупредил. В результате подсудимый заразил потерпевшую, - рассказали в ведомстве.

Правда, наказания за свой поступок мужчина все-таки избежал. Дело в том, что они с девушкой помирились и уладили конфликт. Суд прекратил дело из-за примирения сторон.

Одновременно с этим рассматривалось дело о пьяной езде мужчины, но тут договориться не получилось – суд назначил ему 320 часов обязательных работ и лишил права управления автомобилем на два года.