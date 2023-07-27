Загрузка отелей в Петербурге превысила 60% в первом полугодии 2023 года

Туристический поток в Петербурге значительно вырос за полгода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге загрузка отелей превысила 60 процентов за первые полгода 2023 года. Все дело в том, что в городе растет туристический поток. Сейчас показатель оказался на 12 процентов выше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Nikoliers.

- По данным Комитета по развитию туризма, Петербург в первом полугодии 2023 года посетили более 4,1 миллиона человек, что на 10 процентов больше показателя аналогичного периода 2022 года. При этом иностранных туристов было лишь 200 тысяч человек, - отмечает издание.

Туристы активнее всего приезжали в Северную столицу во время, когда в городе проходили важные мероприятия и масштабные праздники. Так, загрузка отелей достигла 83 процентов во время проведения ПМЭФ. А на «Алые паруса» туристы заняли 95 процентов всех номеров.

Но любишь путешествовать – люби и рост цен на жилье. В июне стоимость за ночь увеличилась на 48 процентов по сравнению с маем. В среднем за размещение придется отдать 8,7 тысяч рублей.