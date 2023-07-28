Зеленую стену из винограда сохранили во время ремонта здания на Петроградке

Стену из винограда удалось сохранить во время ремонта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Здание на Петроградке отремонтировали через заросли винограда. Жители города переживали, что растение уберут, но специалисты постарались этого не делать. Напомним, виноград на здании на улице Лизы Чайкиной начали выращивать 17 лет назад. Жители все это время заботились о нем. Об этом рассказали в пресс-службе жилищного комитета Петербурга.

- Впервые в истории Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга стену дома отремонтировали через заросли винограда. Чтобы виноград не повредился, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии 40 сантиметров от стены. Технологию разработали совместно с экспертами, - рассказали в ведомстве.

Специалисты штукатурили и красили фасады, находясь при этом в тесном туннеле. За растением ухаживали и регулярно поливали его. Строительные леса с фасадов снимут уже скоро, но работы на этом не заканчиваются: они продолжатся на лицевом фасаде дома.