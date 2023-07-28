Холодно и дождливо: Циклон из Карелии повлияет на погоду в Петербурге 28 июля

В городе пройдут дожди в пятницу и субботу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тыловая, холодная часть циклона, центр которой сейчас находится над Карелией, будет влиять на погоду в Петербурге в пятницу, 28 июля. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составляет от 17 до 19 градусов в Петербурге. А в Ленобласти будет от 16 до 21 градуса. Западный ветер подует со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, - заявил синоптик.

Атмосферное давление в течение дня немного упадет и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Погода почти не изменится и в субботу: температура воздуха достигнет лишь 20 градусов, к вечеру пройдут кратковременные дожди. А в воскресенье город ждет долгожданное потепление.