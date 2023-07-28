Сгнивший труп мужчины и следы от взрыва нашли на берегу озера в Ленобласти

О находке сообщили в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Ленобласти нашли сгнивший труп, а неподалеку от него – воронку от взрыва. На вид найденному мужчине 50-60 лет, он одет в зеленую футболку, синие трусы и черные ботинки. Тело находилось на берегу Большого Зеленодольского озера, около поселка Кирилловское. Сообщение об этом в полицию поступило около пяти вечера 27 июля. Об инциденте сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Следствие в Выборгском районе Ленобласти выясняет личность и причину смерти мужчины средних лет, - рассказал источник.

В десяти метрах от тела специалисты нашли воронку радиусом десять метров. Около воронки деревья были повреждены металлическими осколками. Поэтому сейчас следователи проверяют версию о том, что погибший подорвался на старом боеприпасе.