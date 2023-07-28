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НовостиОбщество28 июля 2023 20:09

Воздух в Петербурге прогреется до плюс 24 градус 30 июля

Синоптик Колесов рассказал, что погоду в День ВМФ в Петербурге скорректировал циклон
Элеонора КУРЮМОВА
Погода в Петербурге в День ВМФ окажется не такой теплой, как предполагалось.

Погода в Петербурге в День ВМФ окажется не такой теплой, как предполагалось.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Петербурге внесла свои коррективы в планы жителей Северной столицы на День ВМФ, празднование которого состоится 30 июля. Из-за этого синоптикам пришлось полностью обновить прогноз на ближайшую неделю. Ранее обещанная жара сменится теплой, но дождливой погодой. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

– Один за одним на Петербург с юга идут циклоны. На День ВМФ пусть будет и не так тепло, как планировали, но погода днем должна быть хорошая, – пояснил метеоролог.

Специалист уточнил, что 30 июля температура воздуха будет колебаться от плюс 22 до 24 градусов. В некоторых районах ночью и утром пройдут кратковременные дожди. Тем не менее, синоптик порекомендовал местным жителям взять с собой зонтики, чтобы внезапно испортившаяся погода не омрачила празднование.