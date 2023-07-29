Петербург стал вторым в рейтинге цифровизации городов России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства подсчитали на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов. Петербург вошел в тройку лидеров и занял второе место. Пьедестал с ним разделили Москва и Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Программу «IQ городов» разработали еще в 2019 году министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства вместе с МГУ имени Ломоносова, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

В местной администрации также уточнили, что индекс показывает эффективность внедрения технологий «умного» города и результат после проведенных мероприятий. Петербург оказался одним из крупнейших инновационных центров Российской Федерации. Именно Северная столица сегодня задает тренды развития процессов цифровизации во всей стране.