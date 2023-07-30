Троих участников саммита «Россия - Африка» обокрали в Петербурге

Троим участникам саммита "Россия - Африка" не повезло попасть на воришек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге полиция расследует сразу три случая ограбления участников прошедшего саммита «Россия - Африка». Первым за помощью обратился 33-летний житель Ганы из газовой компании. По его словам, утром в пятницу, 28 июля, кто-то забрался в его номер отеля на улице Кораблестроителей и стащил оттуда 500 долларов и 590 Евро. Полиция возбудила уголовное дело и ищет воришку.

- Также ночью 30 июля в полицию обратился 20-летний аргентинец, прибывший в Петербург на саммит. Он жил в отеле на улице Александра Невского. Из его номера пропали пачки долларов, Евро и пять банковских карт. Общий ущерб в рублях доходит до 200 тысяч. По факту происшествия тоже возбудили дело, - рассказал источник.

Наконец, пострадала от воришек и 58-летняя жительница Бурунди. Днем 29 июля из «Хендае», на котором она ездила по городу, кто-то украл ее смартфон за 50 тысяч рублей. К слову, иномарка зарегистрирована на уроженца Дагестана. Полицейские проверяют заявление дамы.