Александр Беглов поздравил Эдиту Пьеху с днем рождения

Эдита Пьеха отмечает день рождения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с днем рождения народную артистку СССР Эдиту Пьеху. Он напомнил жителям города, что творчество певицы напрямую связано с Северной столицей. Она посвящала композиции городу, защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Поздравление глава города опубликовал в своем телеграм-канале.

- Эдита Станиславовна получила в этом году звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Она принадлежит к числу петербуржцев, которыми мы гордимся. Ее талант – достояние нашего города, - отметил градоначальник.

Александр Беглов пожелал Пьехе крепкого здоровья и энергии. К поздравлениям присоединился спикер Законодательного Собрания Александр Бельский.

- Своим редким талантом она смогла покорить сердца миллионов. Ее песни знают и любят не только в России, но и за рубежом. От лица всех ленинградцев-петербуржцев благодарю Эдиту Станиславовну за вклад в нашу культуру и искусство.