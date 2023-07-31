Треть жителей Ленобласти испытывают стресс на работе из-за отношений с руководством

Жители Ленобласти часто переживают из-за работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Ленинградской области рассказали, почему испытывают стресс на работе. О своем стрессе и причинах его появления они поделились с экспертами сервиса hh.ru, который проводил опрос. Результаты публикует Online47.

- Работодатели и сотрудники 47-го региона по-разному видят факторы возникновения стресса в производственном процессе. В частности, работники чаще всего среди причин упоминают неуверенность в завтрашнем дне (51%), новости и социально-политический контекст (37%), а также отношения с руководством (33%), - сообщает издание.

Эксперты выяснили, что по мнению начальства, сотрудники больше всего переживают из-за количества работы, которую приходится выполнять. Другие причины стресса связаны с установленными сроками выполнения поставленных задач. На это все накладываются и личные проблемы, которые увеличивают переживания.