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НовостиОбщество31 июля 2023 16:59

Платную парковку хотят расширить в Петербурге

Глава комтранса Валентин Енокаев заявил о расширении зоны платной парковки в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
Платную парковку хотят расширить в Петербурге.

Платную парковку хотят расширить в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге могут еще больше расширить зону платной парковки. Но теперь ее будут обустраивать в новых районах лишь частично. Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев публичной заявил, что пока что обсуждается стоянка вокруг Финляндского вокзала, Черной Речки и Московского проспекта. В остальном специалисты двигаются по уже намеченному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета.

– Расширение платной парковки проходит по плану. Осенью она появится на Крестовском острове и в Василеостровском районе, – рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комтранса города на Неве.

Напомним, что за минувший год специально оборудованные для автолюбителей Северной столицы зоны появились во всем Центральном и Адмиралтейском районах. Кроме того, специальные разрешения пришлось получить жителям Петроградки.