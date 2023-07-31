Платную парковку хотят расширить в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге могут еще больше расширить зону платной парковки. Но теперь ее будут обустраивать в новых районах лишь частично. Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев публичной заявил, что пока что обсуждается стоянка вокруг Финляндского вокзала, Черной Речки и Московского проспекта. В остальном специалисты двигаются по уже намеченному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета.

– Расширение платной парковки проходит по плану. Осенью она появится на Крестовском острове и в Василеостровском районе, – рассказали spb.kp.ru в пресс-службе комтранса города на Неве.

Напомним, что за минувший год специально оборудованные для автолюбителей Северной столицы зоны появились во всем Центральном и Адмиралтейском районах. Кроме того, специальные разрешения пришлось получить жителям Петроградки.