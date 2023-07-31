Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Сергеем Дрегвалем пройдет 3 августа. Фото: t.me/dregval_spb

Жители Петербурга получат ответы на все интересующие их вопросы о городской энергетике и тарифов на нее. На них ответит лично вице-губернатор города на Неве Сергей Дрегваль во время прямой линии. Об этом чиновник рассказал в своем телегра-канале в понедельник, 31 июля.

– На этой неделе по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова отвечу на вопросы петербуржцев, – написал вице-губернатор.

Он уточнил, что свои вопросы все желающие смогут задать через личные сообщения на его странице в социальной сети ВКонтакте или по телефону 246-79-49.

Ответы на них жители Северной столицы получат в прямом эфире на канале «Санкт-Петербург». Состоится прямая линия уже в этот в четверг, 3 августа. Начнется передача в восемь часов вечера. Также эфир будет транслироваться в группе правительства города и на странице чиновника во «ВКонтакте».