Информационно-деловой центр Петербурга откроется в Эфиопии. Фото: правительство Петербурга

Во время второго саммита «Россия - Африка», прошедшего накануне в Петербурге, в Смольном неустанно кипела работа. Так, 28 июля, представители Федеративной Демократической Республики Эфиопия и Северной столицы России подписали соглашения об открытии Информационного делового центра (ИДЦ) Петербурга в столице Эфиопии.

– Офис организации располагается в центре столицы в непосредственной близости к штаб-квартире Африканского союза. Его откроют в ближайшее время в рамках культурно-деловой миссии властей Петербурга, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

В ближайшее время также появится и официальный сайт уникального центра города на Неве в Аддис-Абебе. Кроме общей информации об организации, можно будет ознакомиться с уже намеченными целями, задачами, планами и даже первыми результатами работы ИДЦ.