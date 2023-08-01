Подростки устроили стрельбу и ранили мужчину на детской площадке в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Невском районе задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел около трех часов ночи 31 июля. Хулиганы стреляли на проспекте Большевиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшими на место происшествия через несколько минут сотрудниками полиции от дома 3 по проспекту Большевиков в отдел полиции были доставлены 17-летний подросток и его 22-летний товарищ, - говорится в сообщении регионального ведомства.

У молодых людей возник конфликт с 37-летним мужчиной. В итоге дебоширы ранили его выстрелом в ногу. Позже полицейские отобрали у них пневматический пистолет и бейсбольную биту.

Парней привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. 17-летнего парня вернули родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.