Финляндия прекратила прием заявлений на визы в Петербурге с 1 августа

В Петербурге больше не выдают визы в Финляндию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 августа посольство Финляндии больше не принимает заявления на визы в Петербурге. Обслуживать клиентов, желающих отправиться в эту страну, не будут даже в визовых центрах VSF в Северной столице. Ранее об этом предупреждали в финском Министерстве иностранных дел.

- Офис VSF в Петербурге не будет принимать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года, - говорилось в сообщении ведомства.

В МИД объяснили, что оформленные до 1 августа визы будут действовать в обычном режиме. В России останется лишь одно посольство в Москве, которое будет отвечать за связанные с Финляндией иммиграционные и визовые вопросы. Но даже там заявления на визы не примут до 31 августа из-за «ограниченных ресурсов». Так что, подать документы можно только с 1 сентября.