Вячеслав Тенишев возглавил Адвокатскую палату Петербурга

Нового президента выбрали решением членов Совета Адвокатской палаты на заседании. Фото: Федеральная палата адвокатов РФ

В Адвокатской палате Петербурга сменилось руководство. Накануне нового президента выбрали решением членов Совета Адвокатской палаты на заседании, которое состоялось 31 июля. Организацию возглавил Вячеслав Тенишев. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

- Вячеслав Шамильевич Тенишев посвятил 30 лет адвокатской деятельности и 13 лет государственной службе. В 1981 году он получил статус адвоката, являлся членом Совета городской коллегии адвокатов, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Тенишев также работал в администрации Петербурга, Министерстве юстиции РФ по СЗФО. До сих пор является действующим государственным советником юстиции второго класса. С апреля 2012 года он избран в Совет Адвокатской палаты Петербурга. До назначения на должность президента был вице-президентом организации.