Более 40 нелегальных мигрантов задержали в хостелах Петербурга во время обыска

В хостелах, где живут мигранты, прошли обыски. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Следователи в Петербурге провели обыски в четырех хостелах, где живут мигранты. Специалисты проверили документы у 750 человек. Нарушения выявлены только у 41 иностранца. Нарушителей, приехавших из Узбекистана и Таджикистана, отвезли в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Следствием продолжается расследование уголовного дела и проведение комплекса необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, по делу о незаконной миграции сейчас проходят подозреваемыми сразу девять человек. Они нелегально регистрировали иностранцев, а те платили за это деньги. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.