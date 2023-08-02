Завершены поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика в Ленобласти

Ребенок не вернулся домой 1 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленобласти успешно завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика, который не вернулся домой 1 августа. Ребенка искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К счастью, все завершилось успешно.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - появилось сообщение от волонтеров в их соцсетях, где была опубликована ориентировка с фотографией школьника.

Напомним, мальчик живет в Колтушах. Его рост – 132 сантиметра, волосы – светло-русые, а глаза – зеленые. Школьник был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, голубую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Поиски ребенка длились почти двое суток. Полицейские и волонтеры не сообщают подробности поисков, но сейчас с ребенком все хорошо. Его передали родителям: жизни и здоровью ничего не угрожает.