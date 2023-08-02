Жильцы квартир на первых этажах в Петербурге начнут платить за лифт в 2024 году

Лифт станет платным для жильцов квартир на первом этаже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам напомнили, что до 1 января 2024 года те, кто живут на первых этажах, не должны платить за лифт. Логично, что такое же правило касается и тех, в чьих домах совсем нет лифтов. Об этом 2 августа рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский, который получил ответ на свой запрос от вице-губернатора Анатолия Повелия.

- Друзья, особенно из центральных районов, кто живет на первом этаже: посмотрите, взимается ли в 2023 году с вас плата за лифт, - обратился к петербуржцам депутат Вишневский.

При этом в документе с подписью вице-губернатора говорится о том, что с 1 января 2024 года в силу вступят новые правила оплаты лифтов. За него придется платить даже тем жильцам, квартиры которых находятся на первом этаже.

- Платить за лифт придется всем, если на общем собрании жильцов не принято решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, - написано в документе.