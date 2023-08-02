Награды военных, погибших на спецоперации, вручили их родственникам в Смольном

Погибший боец Алексей Пащенко удостоен звания Героя России посмертно. Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента Владимира Путина вручил награды погибших в зоне спецоперации военнослужащих их семьям. Алексей Пащенко удостоен Звания Героя России и медали «Золотая Звезда» посмертно. Михаил Яковлев посмертно награжден орденом Мужества, а Алексей Макаров – медалью «За отвагу».

- Это награды за подвиг ваших сыновей, мужей, отцов и братьев. В самый трудный час они ушли защищать Родину, проявили беспримерное мужество и отвагу. Они - продолжатели героической истории нашего Отечества. Россия и Санкт-Петербург будут хранить память о них, - отметил глава города Александр Беглов.

В пресс-службе Смольного рассказали, что старший лейтенант Алексей Пащенко вместе с группой уничтожил позиции противника – 30 человек, танк, пулеметы. Он предотвратил диверсионные действия в отношении наших войск. Пащенко получил тяжелое ранение и отправил группу, а сам прикрывал ее отход и погиб. За этот подвиг он посмертно получил звание Героя России.