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НовостиОбщество2 августа 2023 15:58

Награды военных, погибших на спецоперации, вручили их родственникам в Смольном

Погибший боец Алексей Пащенко удостоен звания Героя России посмертно
Анастасия НУРАДИЛОВА
Погибший боец Алексей Пащенко удостоен звания Героя России посмертно.

Погибший боец Алексей Пащенко удостоен звания Героя России посмертно.

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента Владимира Путина вручил награды погибших в зоне спецоперации военнослужащих их семьям. Алексей Пащенко удостоен Звания Героя России и медали «Золотая Звезда» посмертно. Михаил Яковлев посмертно награжден орденом Мужества, а Алексей Макаров – медалью «За отвагу».

- Это награды за подвиг ваших сыновей, мужей, отцов и братьев. В самый трудный час они ушли защищать Родину, проявили беспримерное мужество и отвагу. Они - продолжатели героической истории нашего Отечества. Россия и Санкт-Петербург будут хранить память о них, - отметил глава города Александр Беглов.

В пресс-службе Смольного рассказали, что старший лейтенант Алексей Пащенко вместе с группой уничтожил позиции противника – 30 человек, танк, пулеметы. Он предотвратил диверсионные действия в отношении наших войск. Пащенко получил тяжелое ранение и отправил группу, а сам прикрывал ее отход и погиб. За этот подвиг он посмертно получил звание Героя России.