40 мигрантов-нелегалов могут выдворить из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Петербурга накануне провел несколько масштабных рейдов по районам города. Правоохранители искали нарушителей миграционного законодательства. И, конечно же, нашли: 40 иностранцев могут отправиться домой из-за незаконного пребывания на территории Северной столицы и России вообще. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

– 31 июля и 1 августа – правоохранители проверили потенциальные места незаконного пребывания иностранцев, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Они посетили места возможного их нелегального проживания, а также заведения общественного питания. В результате граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии получат «письма счастья» – административные штрафы. А некоторые из них потенциально даже могут вернуться в родную республику за нарушение законов России.